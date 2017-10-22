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إطلاق مسابقة فنية عن آثار مدينة الأقصر بمناسبة عيدها القومي

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إطلاق مسابقة فنية عن آثار مدينة الأقصر بمناسبة عيدها القومي إطلاق مسابقة فنية عن آثار مدينة الأقصر بمناسبة عيدها القومي

التحرير

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أعلنت إدارة التنمية الثقافية بوزارة الآثار إطلاق مسابقة فنية كبرى عن مدينة الأقصر وآثارها، وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذي يوافق 4 نوفمبر من كل عام.

وقال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار بالوزارة في تصريح اليوم الأحد إن "هذه المسابقة تتم بالتنسيق بين قطاع الآثار المصرية وإدارة التنمية الثقافية، وسيتم عرض اللوحات الفنية المشاركة في المسابقة بمعرض خاص تحت عنوان (لمحات من طيبة) والذي سيقام في محافظة الأقصر يوم 4 نوفمبر المقبل".

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من جانبها، صرحت الدكتوة رشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير الآثار أن المسابقة تستهدف النشء من سن 9 إلى 18 عاما من مختلف محافظات الجمهورية، ليعبر كل متسابق عن موهبته الفنية من خلال رسم لوحة من إبداعه عن مدينة الأقصر وآثارها.

وأضافت أن لجنة من محكمين متخصصين ستتولي اختيار 6 لوحات للفوز وسيوزع على أصحابها جوائز تشجيعية وشهادات تقدير أما باقي المشاركين فستوزع عليهم شهادت تقدر لمشاركتهم في المعرض، مشيرة إلى أن اللوحات الفائزة ستكون من مقتنيات متحف الطفل بالمتحف المصري بالتحرير.

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التحرير

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