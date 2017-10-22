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«الوطني الفلسطيني»: المساس بأمن مصر بمثابة استهداف للأمن العربي

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«الوطني الفلسطيني»: المساس بأمن مصر بمثابة استهداف للأمن العربي «الوطني الفلسطيني»: المساس بأمن مصر بمثابة استهداف للأمن العربي

التحرير

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قال سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: إن "محاولة استهداف الأمن القومي المصري والمساس به، هي استهداف للأمن القومي العربي".

وأعرب "الزعنون" في رسالة لرئيس مجلس النواب علي عبدالعال، عن تضامنه مع في دحر الإرهاب، معزيًا أهالي ضحايا الحادث الإرهابى بمنطقة الواحات بالجيزة، مؤكدًا استنكاره وإدانته الشديدين لهذا الإرهاب الأسود الذي يحاول ضرب الأمن والاستقرار المصري، لثنيها عن القيام بدورها القومي العربي.

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وتابع إنه على يقين تام بقدرة مصر قيادة وشعبًا على اجتياز المحنة ومحاربة هذا الإرهاب والإجرام البشع ومن يدعمه، لإفشال كل المخططات التي تريد إحداث المزيد من التفتيت في منطقتنا، ونشر مزيد من الفوضى والخراب والدمار بعالمنا العربي. 

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