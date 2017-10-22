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خبير أمني عن حادث الواحات: لن نقبل العزاء إلا بعد الثأر (فيديو)

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خبير أمني عن حادث الواحات: لن نقبل العزاء إلا بعد الثأر (فيديو) خبير أمني عن حادث الواحات: لن نقبل العزاء إلا بعد الثأر (فيديو)

التحرير

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قال اللواء دكتور شوقي صلاح، الخبير الأمني وعضو هيئة التدريس باكاديمية الشرطة: إن "الدولة المصرية لن تقبل العزاء في شهداء حادث الواحات، الإ بعد الثأر لشهدائها".

وأضاف "صلاح" خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن الحديث عن عمليات مداهمة البؤر الإرهابية يجب أن يكون من متخصصين بعيدًا عن كلام العامة، مؤكدًا أن التحديات التي نواجهها ومحاربة الإرهاب تحتاج لوقت طويل وتماسك من الشعب والدولة، وستستقر الأمور يومًا ما.

وتابع: "المصالحة الفلسطينية أحدثت زلزالًا سياسيًا صدم الكثير من القوى السياسية على مستوى العالم، أولهم إسرائيل.. ولأول مرة نرى الأعلام المصرية وصور الرئيس مرفوعة في غزة".

واستكمل الخبير الأمني "التسليح الذي كان مع قوات الشرطة في عملية الواحات (كافي وعلى أحدث مستوى)، لكن يوميًا تخرج العشرات من المأموريات لضبط الإرهابيين، وبالتالي من الصعب توفير غطاء جوي لجمع المأموريات.

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التحرير

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