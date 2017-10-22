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وزير الخارجية الفلسطيني: يجري التحضير لرفع قضايا قانونية على بريطانيا

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الفلسطيني: يجري التحضير لرفع قضايا قانونية على بريطانيا

12:24 م الأحد 22 أكتوبر 2017

وزير الخارجية الفلسطيني: يجري التحضير لرفع قضايا قانونية على بريطانيا

وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي

رام الله- (د ب أ):

صرح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بأنه يجري التحضير لرفع قضايا قانونية ضد بريطانيا في حال أصرت على الاحتفال بمئوية "وعد بلفور".

وأوضح المالكي في تصريح لإذاعة صوت فلسطين الرسمية صباح اليوم الأحد أنه "يجري التحضير لرفع قضايا قانونية على بريطانيا لمطالبتها بإعادة حقوق الشعب وتصحيح خطأها التاريخي".

ويطالب الفلسطينيون البريطانية بالاعتذار عما عرف باسم "وعد بلفور"، الذي كان صدر عن وزير الخارجية الأسبق آرثر جيمس بلفور في نوفمبر من عام 1917، بإرساله برقية إلى زعيم الجالية اليهودية آنذاك ليونيل روتشيلد، يشير فيها إلى تأييد حكومة بريطانيا بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن المالكي القول في المقابلة الإذاعية إن هناك تطورا ملموسا في المواقف الدولية المنددة بالاستيطان خاصة الدول الأوروبية، مشددا على أن "المطلوب الآن هو الانتقال من بيانات الإدانة إلى مواقف أكثر قوة، كربط أي علاقة مع إسرائيل بمدى التزامها بالقانون الدولي".

وأضاف أنه "يجب اتخاذ إجراءات عقابية فيما يتعلق بالاستيطان ووضع قائمة سوداء بأسماء المستوطنين ومنعهم من دخول دول عديدة وكذلك قائمة سوداء بأسماء المستوطنات ومنتجاتها، وذلك في إطار خطوة أولى باتجاه خطوات أكبر".

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