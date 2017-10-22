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مصادر عراقية : البيشمركة الكردية تغلق سيطرة دهوك- نينوى

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مصراوي Masrawy

مصادر عراقية : البيشمركة الكردية تغلق سيطرة دهوك- نينوى

12:22 م الأحد 22 أكتوبر 2017

مصادر عراقية : البيشمركة الكردية تغلق سيطرة دهوك- نينوى

قوات البيشمركة

الموصل- (د ب أ) :

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم، الاحد، بأن قوات البيشمركة الكردية أغلقت بسواتر ترابية السيطرة الرئيسية بين محافظتي دهوك ونينوى شمال غربي الموصل 

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن قوات البيشمركة الكردية أغلقت السيطرة الرئيسية بين قضاء سنجار شمال غربي الموصل باتجاه محافظة دهوك بسواتر ترابية قرب قرية المحمودية ، وهي الطريق الرئيسي الرابط بمناطق شمال غربي الموصل كقضاء سنجار وناحية ربيعة وزمار باتجاه محافظة دهوك".

وأوضحت المصادر أن "إغلاق السيطرة من قبل البيشمركة جاء بعد معلومات وردت حول نية القوات العراقية الاتحادية بالسيطرة على معبر فيشخابور الرابط بين العراق وتركيا وسورية".

وتشهد مناطق التماس بين القوات العراقية الاتحادية وقوات البيشمركة حالة استنفار قصوى بعد انسحاب قوات البيشمركة من جميع مواقعها في المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى ، وانسحبت الى داخل حدود الاقليم حيث انتشرت قوات عراقية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي في تلك المناطق.

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