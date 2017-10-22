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دبلوماسية كورية شمالية: بيونج يانج لن تعود للمحادثات إلا بعد تغيير موقف واشنطن

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دبلوماسية كورية شمالية: بيونج يانج لن تعود للمحادثات إلا بعد تغيير موقف واشنطن

12:20 م الأحد 22 أكتوبر 2017

دبلوماسية كورية شمالية: بيونج يانج لن تعود للمحادثات إلا بعد تغيير موقف واشنطن

بيونج يانج

موسكو- (د ب أ):

قالت تشوي سون هي، مدير عام إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية إن بيونج يانج لن تعود إلى المحادثات السداسية المتعددة الاطراف حتى يتم تسوية القضايا مع الولايات المتحدة، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء اليوم، الأحد.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلت بها تشوي سون-هي، خلال جلسة في منتدى دولي حول حظر الانتشار النووي، الذي عقد في موسكو أمس السبت، وفقا لما ذكره مصدر حضر الحدث.

ونقل المصدر عن تشوي سون-هي قولها إن الازمة الحالية في شبه الجزيرة الكورية ترجع إلى سياسة الولايات المتحدة العدائية ضد الشمال.

وذكرت يونهاب أن تشوي قالت إن الشمال سيستمر في تطوير برنامجه النووي إذا لم تتخل الولايات المتحدة عن سياساتها العدائية تجاه بيونج يانج.

يذكر أن حدة التوترات زادت منذ أن أجرى الشمال تجربة نووية سادسة، هي الاكثر قوة، الشهر الماضي مما أثار إدانة قوية من المجتمع الدولي.

وكان زعيم ، كيم جونج-أون قد تعهد باتخاذ إجراءات "على أعلى مستوى" ضد واشنطن، عندما هدد بـ"تدمير كامل" للشمال إذا اضطرت الولايات المتحدة إلى الدفاع عن نفسها وحلفائها.

ووصف ترامب زعيم كوريا الشمالية بأنه "رجل الصواريخ" فيما وصف كيم ترامب بأنه "مخرف".

وشارك في المنتدى الدولي حول حظر الانتشار النووي الذي عقد أمس، السبت، في موسكو دبلوماسيون ومسؤولون حكوميون سابقون وخبراء من القطاع الخاص، من حوالي 40 دولة.

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