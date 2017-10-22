وزير التموين: الإعلان عن الخطة التطويرية التفصيلية لكل محافظة قريبًا

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم الإعلان عن الخطة التطويرية الإستراتيجية المفصلة لكل محافظة على حدة قريبًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي انعقد اليوم الأحد، بمقر جهاز التنمية الداخلية، للإعلان عن خطة تنمية التجارة الداخلية وتنفيذ مشروعات المراكز اللوجستية والمطور التجاري والأراضي التي تم توفيرها بمختلف المحافظات لإقامة المنافذ التسويقية والسلاسل التجارية بالتعاون مع المستثمرين وحجم الاستثمارات المتوقعة والجدول الزمني لإنهاء هذه المشروعات بهدف تنشيط التجارة الداخلية بما يخفض الأسعار نتيجة اختصار حلقات التداول التي تزيد من التكلفة على المستهلكين.

وأضاف وزير التموين، خلال المؤتمر: "تم الانتهاء من ميكنة وربط مكاتب التموين في 27 محافظة من خلال قاعدة بيانات موحدة"، متابعًا: "نحن نأخذ بأسباب التقدم في كافة خططنا للتطوير والتنمية".

وتفقد الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، مسار العمل بعدة مكاتب هي: "مكتب القاهرة، والإسكندرية، والمنصورة، وأسيوط"، من خلال التواصل مع رؤساء المكاتب عن طريق خدمة الـ"فيديو كونفرانس".

وشارك في المؤتمر- أيضًا- أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، وعدد من قيادات وزارة التموين وأعضاء مجلس إدارة الجهاز.