هاشتاج أحمد موسى يتصدر "تويتر"

كتبت- مادي غيث:

تصدر هاشتاج يحمل اسم الإعلامي أحمد موسي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب نشره تسجيلا صوتيا منسوبا لأحد الناجين من حادث الواحات، يروي فيه تفاصيل الهجوم.

وتسبب التسجيل، في موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، رافضًا نشر تلك المعلومات التي من شأنها الإضرار بالمجتمع المصري.

وكانت وزارة الداخلية قالت إن الحادث الإرهابي الذي وقع بالكيلو 135 بمنطقة الواحات البحرية أسفرت عن استشهاد 16 من قوات الشرطة وإصابة 13 أخرين، فيما قُتل وأصيب 15 من العناصر الإرهابية.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأن ما تم تداوله من تسجيلات صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي وتناولته بعض البرامج على القنوات الفضائية غير معلوم مصدرها وتحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات بصلة.

وأشار البيان إلى أن تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط فى أوساط وقطاعات الرأى العام ويعكس عدم مسئولية مهنية، وأهابت وزارة الداخلية عدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات.​

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