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استمرار فاعليات "الاتحاد الإفريقي" برئاسة مستشار وزير التعليم العالي

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مصراوي Masrawy

استمرار فاعليات "الاتحاد الإفريقي" برئاسة مستشار وزير التعليم العالي

12:07 م الأحد 22 أكتوبر 2017

وزير التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:

تستمر لليوم الثاني على التوالي، فاعليات مؤتمر اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا التابعة للاتحاد الإفريقي برئاسة الدكتور هاني الشيمي،  مستشار وزير التعليم العالي للشئون الإفريقية ورئيس اللجنة الفنية للتعليم والعلوم والتكنولوجيا على مستوى خبراء القارة.

ويبحث المؤتمر برنامج السيكروترون الإفريقي، وهو مشروع علمي متعدد الأطراف ترعاه الأكاديمية الإفريقية للعلوم لمساعدة دول القارة على تحقيق أهدافها في العلوم والتكنولوجيا.

كما يقدم البرنامج أفاقا للتعاون مع دول متقدمة مثل ألمانيا، والمملكة المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة في مجال العلوم والتكنولوجيا.

ويشار إلى أن المؤتمر استعرض فى جلسته أمس، سبل التعاون العلمي والبحثي بين الأكاديمية الإفريقية للعلوم والأكاديمية الملكية البريطانية للعلوم والتكنولوجيا والمؤسسات العلمية الأخرى في الدول المتقدمة. وطالب المؤتمر بالمزيد من التعاون بين دول الاتحاد الإفريقي في مجال العلوم والتكنولوجيا من أجل تحسين البيئة العلمية والبحثية في دول القارة.

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