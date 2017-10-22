أخبار عاجلة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى إيقاف برنامج أحمد موسى بتهمة نشر تسريبات لـ 26 نوفمبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى إيقاف برنامج أحمد موسى بتهمة نشر تسريبات لـ 26 نوفمبر

12:26 م الأحد 22 أكتوبر 2017

تأجيل دعوى إيقاف برنامج أحمد موسى بتهمة نشر تسريبات لـ 26 نوفمبر

تأجيل دعوى إيقاف برنامج أحمد موسى

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل دعوى التحقيق مع أحمد موسى بتهمة نشر تسريبات وغلق برنامجه لـ 26 نوفمبر المقبل.

أقام الدعوى المحاميان على أيوب وحميدو جميل، وطالبوا فيها بمنع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه أحمد موسى من الظهور في أي قناة أخرى، ومنعه من تقديم أي برنامج آخر على ذات القناة تحت أي مسمى أو أي قناة أخرى، والتحقيق معه في التسريبات التي أذاعها وتضمنت المساس بالأمن القومي.

اختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء، والممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار، وأحمد موسى بصفته.

ذكرت الدعوى أن المدعى عليه الثالث أحمد موسى ارتكب مخالفات لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي بإذاعته لمكالمات مسربة بالمخالفة للقانون منتهكًا بذلك الحياة الخاصة وحرمتها، وأن برنامج أحمد موسى "على مسئوليتي" ارتكب جرائم منها السب والقذف ونشر وإذاعة أخبار كاذبة وتضليل وإثارة الرأي العام واستراق السمع

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الإداري يؤجل دعوى وقف عرض مسلسل كلبش لـ26 نوفمبر

    أخبار

  • إحالة دعوى مصطفى بكري وأحمد موسى للتحقيق بنقابة الصحفيين للمفوضين

    أخبار

  • بلاغ جديد ضد أحمد موسى بسبب "تسريبات الواحات المزعومة"

    أخبار

  • 29 أكتوبر.. الحكم في طعن ممدوح عباس على عمومية الأخيرة

    أخبار

إعلان

7c65879ada.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري