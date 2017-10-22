تأجيل دعوى إيقاف برنامج أحمد موسى بتهمة نشر تسريبات لـ 26 نوفمبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل دعوى التحقيق مع أحمد موسى بتهمة نشر تسريبات وغلق برنامجه لـ 26 نوفمبر المقبل.

أقام الدعوى المحاميان على أيوب وحميدو جميل، وطالبوا فيها بمنع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه أحمد موسى من الظهور في أي قناة أخرى، ومنعه من تقديم أي برنامج آخر على ذات القناة تحت أي مسمى أو أي قناة أخرى، والتحقيق معه في التسريبات التي أذاعها وتضمنت المساس بالأمن القومي.

اختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء، والممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار، وأحمد موسى بصفته.

ذكرت الدعوى أن المدعى عليه الثالث أحمد موسى ارتكب مخالفات لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي بإذاعته لمكالمات مسربة بالمخالفة للقانون منتهكًا بذلك الحياة الخاصة وحرمتها، وأن برنامج أحمد موسى "على مسئوليتي" ارتكب جرائم منها السب والقذف ونشر وإذاعة أخبار كاذبة وتضليل وإثارة الرأي العام واستراق السمع