الإداري يؤجل دعوى وقف عرض مسلسل كلبش لـ26 نوفمبر

12:26 م الأحد 22 أكتوبر 2017

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى وقف عرض مسلسل "كلبش"، لجلسة 26 نوفمبر المقبل.

وكان المحاميان محمد فؤاد وخالد رجب المفوضان من النقابة العامة للمحامين أقاما دعوى قضائية حملت رقم ٥١٩٨٢ لسنة٧١ شق عاجل.

اختصمت الدعوى طاقم عمل المسلسل والقنوات التي قامت بالعرض، بسبب إساءته للمحامين ومهنة المحاماة في مشهدين داخل العمل.