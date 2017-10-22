أخبار عاجلة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

إحالة دعوى مصطفى بكري وأحمد موسى للتحقيق بنقابة الصحفيين للمفوضين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحالة دعوى مصطفى بكري وأحمد موسى للتحقيق بنقابة الصحفيين للمفوضين

12:25 م الأحد 22 أكتوبر 2017

إحالة دعوى مصطفى بكري وأحمد موسى للتحقيق بنقابة الصحفيين للمفوضين

مصطفى بكري وأحمد موسى

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، إحالة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، بصفته وكيلا عن حسام السويفي، الصحفي، المطالبة بإحالة أحمد موسى ومصطفى بكري للجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين لإخلالهما بميثاق الشرف الصحفي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٥٠٦٥ لسنة ٧١ قضائية نقيب الصحفيين بصفته وأحمد علي موسى شحاتة وشهرته أحمد موسى ومحمد مصطفى بكري محمد وشهرته مصطفى بكري.

وذكرت الدعوى أن الطاعن عضو نقابة الصحفيين ويحمل عضوية رقم 11519 ومقيد بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وأن المطعون ضدهما الثاني والثالث خلال الفترة الماضية تعمدا نشر أخبار كاذبة وإذاعتها عبر برنامجهما في القنوات الفضائية، وصل الأمر بهما إلى التحريض على حبس زملاء صحفيين مختلفين معهما سياسيًا، فضلًا عن تعمدهما نشر أخبار كاذبة فيما يخص جزيرتي تيران وصنافير.

وأضافت أن المطعون ضده الثاني أكد سعودية الجزيرتين رغم صدور أحكام قضائية بمصرية الجزيرتين متحديًا القضاء المصري الشامخ واعتراضا لقضاة مجلس الدولة الأجلاء حماة الشرعية في ، كما أصدر المطعون ضده الثالث كتابًا يؤكد فيه سعودية الجزيرتين على خلاف ما صدر من أحكام قضائية.

وتابعت أنه لما كان ما قاما به المطعون ضدهما الثاني والثالث يعتبر تضليلًا للرأي العام وتحريضًا على التفريط في الأراضي المصرية، فإن الطاعن وجد أنه لزامًا على نقابة الصحفيين التي يمثلها المطعون ضده الأول التي تضم في عضويتها كلا من المطعون ضدهما الثاني والثالث التحقيق معهما وإحالتهما للجنة التأديب بالنقابة لمخالفتهما ميثاق الشرف الصحفي والأعراف المهنية والمبادئ الصحفية المتبعة في نشر أخبار صحيحة.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأجيل دعوى إيقاف برنامج أحمد موسى بتهمة نشر تسريبات لـ 26 نوفمبر

    أخبار

  • بلاغ جديد ضد أحمد موسى بسبب "تسريبات الواحات المزعومة"

    أخبار

  • أول بلاغ ضد أحمد موسى بعد "تسريب الواحات المزعوم"

    أخبار

  • اليوم.. نظر استئناف أحمد موسى على حبسه بتهمة تشويه ممدوح حمزة

    أخبار

إعلان

3e0db67fb7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل