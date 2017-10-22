المتهم بقتل والده في بولاق: "اتجوز الخدامة على أمي"

كتب -صابر المحلاوي:

أدلى "سيد.م" عامل، باعترافات تفصيلية أمام نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار شريف صديق، حول واقعة قيامه بقتل والده في بولاق الدكرور ودفنه بحظيرة المنزل.

كانت النيابة قررت تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، واستعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه.

قال المتهم في التحقيقات إنه كان يتلقى معاملة سيئة من والده منذ الصغر على خلاف معاملته لأشقائه الثلاثة، ودأب على إهانته وضربه ووصل الأمر إلى طرده عدة مرات من المنزل، فستأجر شقة لمدة 7 أشهر ولم يستطع الإنفاق على نفسه، فعاد للمنزل، فسأله والده "إيه رجعك تاني؟".

وأضاف المتهم أنه عمل بالأجرة لدى والده مقابل 25 جنيه يوميًا، فطالبه بزيادة أجره، لكنه رفض، ثم تزوج والده من "خدامة" لديهم وانفصل عن والدته.

ويوم الحادث، شاهد المتهم والده، نائمًا على ظهره بأحد الحجرات، فاستغل انشغال الجميع، وانهال على رأسه بقطعة حديدة فتفجرت الدماء منها وترك جثته 7 ساعات، وعاد ليلًا وقيد الجثة، ووضعها بحفرة حظيرة المنزل –جهزها سابقًا- لكن شقيقه الأصغر شاهده ثم أبلغ عنه بعد مرور يومين، واعترف لهم بجريمته.