أخبار عاجلة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

المتهم بقتل والده في بولاق: "اتجوز الخدامة على أمي"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المتهم بقتل والده في بولاق: "اتجوز الخدامة على أمي"

12:23 م الأحد 22 أكتوبر 2017

كتب -صابر المحلاوي:

أدلى "سيد.م" عامل، باعترافات تفصيلية أمام نيابة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار شريف صديق، حول واقعة قيامه بقتل والده في بولاق الدكرور ودفنه بحظيرة المنزل.

كانت النيابة قررت تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، واستعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه.

قال المتهم في التحقيقات إنه كان يتلقى معاملة سيئة من والده منذ الصغر على خلاف معاملته لأشقائه الثلاثة، ودأب على إهانته وضربه ووصل الأمر إلى طرده عدة مرات من المنزل، فستأجر شقة لمدة 7 أشهر ولم يستطع الإنفاق على نفسه، فعاد للمنزل، فسأله والده "إيه رجعك تاني؟".

وأضاف المتهم أنه عمل بالأجرة لدى والده مقابل 25 جنيه يوميًا، فطالبه بزيادة أجره، لكنه رفض، ثم تزوج والده من "خدامة" لديهم وانفصل عن والدته.

ويوم الحادث، شاهد المتهم والده، نائمًا على ظهره بأحد الحجرات، فاستغل انشغال الجميع، وانهال على رأسه بقطعة حديدة فتفجرت الدماء منها وترك جثته 7 ساعات، وعاد ليلًا وقيد الجثة، ووضعها بحفرة حظيرة المنزل –جهزها سابقًا- لكن شقيقه الأصغر شاهده ثم أبلغ عنه بعد مرور يومين، واعترف لهم بجريمته.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الداخلية: مقتل وإصابة 15 إرهابيا في المواجهة الأمنية على طريق الواحات

    أخبار

  • "الاقتصادية" تقضي بحبس الممثل القانوني لـ"زانوسي" 3 أشهر وكفالة 3

    أخبار

  • مصادر: الطب الشرعي والنيابة تعاينان جثامين شهداء الواحات بمستشفى مدينة

    أخبار

  • شاب يقطع شرايينه داخل مسجد بالمعادي.. والتحريات: "انتحر بعد صلاة الفجر"

    أخبار

إعلان

556b72f234.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير