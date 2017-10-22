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بلاغ جديد ضد أحمد موسى بسبب "تسريبات الواحات المزعومة"

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مصراوي Masrawy

بلاغ جديد ضد أحمد موسى بسبب "تسريبات الواحات المزعومة"

12:21 م الأحد 22 أكتوبر 2017

أحمد موسى

كتب- طارق سمير:

تقدم المحامي حميدو البرنس، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد الإعلامي أحمد موسى، للتحقيق في إذاعة تسريبات مسيئة لقوات الشرطة المصرية خاصة بـ"حادث الواحات" الذي استشهد على إثراه عدد من رجال الشرطة.

وقال "حميدو" في البلاغ الذي حمل رقم 12161 لسنه 2017، إن التسريبات من شأنها تعريض الأمن القومي المصري للخطر، و يثير الفزع بين الناس، وتكدير السلم العام، مما يجعله مطلوب تحت طائلة القانون بتهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة طبقًا لنص المادة 188 من قانون العقوبات .

وطالب مقدم البلاغ بضرورة التعامل بحزم من الخارجين عن القانون ومضللي الرأي العام بأخبار كاذبة والتحقيق معهم، واصفًا إياها كارثة أخلاقية وسابقة خطيرة في تاريخ الإعلام المصري.

وكانت وزارة الداخلية، قد نفت في بيان لها، صحة ما تم تداوله من تسجيلات صوتية منسوبة لأحد الناجين من حادث الواحات، يروي فيه تفاصيل الهجوم.

وأشار البيان إلى أن تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأي العام ويعكس عدم مسئولية مهنية.

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