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رفع درجة الاستعداد لمواجهة مخاطر السيول في قنا (صور)

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مصراوي Masrawy

رفع درجة الاستعداد لمواجهة مخاطر السيول في قنا (صور)

12:13 م الأحد 22 أكتوبر 2017

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قنا - عبدالرحمن القرشي:

أعلنت محافظة قنا، حالة الاستنفار القصوى، بداية من شهر أكتوبر الجاري، لمواجهة أي مخاطر ناتجة عن سيول فصل الشتاء، وتنفيذًا لتعليمات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بسبب وقوع محافظة قنا على حافة طريق سلسلة جبال البحر الأحمر، المصنفة بيئيًا بالمنطقة الجامعة للسيول سنويًا، التي تتجه عقب تجمعها نحو مخرات سيول بقنا.

وبحسب بيان صادر عن القاهرة، تسببت مخاطر السيول العام الماضي، في تدمير أجزاء كبيرة على طريق "قنا -سفاجا"، وسقوط بعض الضحايا والمصابين بسبب تقصير الأجهزة التنفيذية في إغلاق الطرق عقب تلقيها إنذارات الرصد البيئي باحتمالية سقوط سيول.

وفوض اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، بإشراف الهيئات الرقابية على عمليات تطهير مخرات سيول محافظة قنا، البالغ عددها 12 مخرًا للسيول وتكثيف أوجه رفع كفاءتها؛ حتى لا تصبح مجرد مخرات جامعة للمياه الراكدة.

وقال المهندس علي منوفي، رئيس قطاع الموارد المائية والري لإقليم الوجه القبلي لـ"مصراوي"، إن وزارة الري نجحت في إقامة عدد من المحطات المناخية الجديدة ورفع كفاءة المحطات القديمة من أجل صحة التنبؤ بشكل دقيق للاتخاذ الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية.

وأضاف منوفي، أنه تم وضع خطة متكاملة لتعظيم أوجه الاستفادة من مياه السيول، لتصب بعض المخرات في نهر النيل، والبعض الآخر في الترع للاستفادة منها قوميًا، وتحويلها لثروة قومية.

وأشار المهندس محمد سامي، مدير مديرية الموارد المائية بقنا، إلى أنه سيتم تخفيض منسوب المياه بالترع حيال تلقي أي إنذار للاستفادة بمياه السيول بالوجه الأمثل دون إهدارها، واستغلالها في ري الأراضي الزراعية؛ مضيفًا أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية لاستقبال موسم السيول.

وأفاد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، سيتم تشكيل غرفتي عمليات بديوان عام محافظة قنا، ومديرية أمن قنا، حيال وقوع أي سيول على محافظة قنا لإصدار القرارات اللازمة لتفادي مخاطر السيول، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، مؤكدًا أن محافظة قنا على أتم استعداد لمواجهة موسم السيول حرصًا على سلامة الأهالي والمواطنين.

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