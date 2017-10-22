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تقرير: ارتفاع حاد في تحقيقات الإرهاب في ألمانيا

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مصراوي Masrawy

تقرير: ارتفاع حاد في تحقيقات الإرهاب في ألمانيا

12:07 م الأحد 22 أكتوبر 2017

تقرير: ارتفاع حاد في تحقيقات الإرهاب في ألمانيا

برلين- (د ب أ):

شهدت ألمانيا ارتفاعا كبيرا في التحقيقات الرسمية في الارهاب هذا العام، وفقا لما ذكره تقرير إخباري محلى نشر اليوم الأحد.

وقال مدعون عامون لصحيفة "فيلت آم زونتاج" إنهم بدأوا بالفعل 900 تحقيق في الارهاب هذا العام، وارتبط أكثر من 800 منها بمتطرفين مسلمين.

وأوضح المدعى العام الألماني بيتر فرانك أنه تم التحقيق في حوالي 240 قضية إرهابية في عام 2016، و85 بالمئة من القضايا لها خلفية إسلامية.

وبالمقارنة، لم يكن هناك سوى 70 قضية في ألمانيا في عام 2013 تتعلق بالإرهاب.

ولا ترتبط كل التحقيقات الحالية بتهديدات بشن هجمات إرهابية جديدة في البلاد. فعلى سبيل المثال يتم التحقيق مع السوريين الذين ظهروا في ألمانيا، بعد أن قاتلوا سابقا من أجل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بتهمة التورط في منظمة إرهابية.

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مصراوي Masrawy

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