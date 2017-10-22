بدء جلسة البرلمان لمناقشة "الطوارئ" وإسقاط عضوية فؤاد وقرطام

كتب- أحمد علي:​

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، و ينظر فيها الاستقالة المقدمة من كل من النائب محمد فؤاد، عن حزب الوفد بدائرة العمرانية بمحافظة الجيزة والنائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين.

كما يلقي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب بشأن تمديد حالة الطوارئ.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب البيان الذي سيلقيه رئيس الوزراء في الجلسة العامة؛ ليتم بعد ذلك إقرار ما جاء به، وتصبح حالة الطوارئ نافذة طبقًا للدستور.

كما يبدأ المجلس في نظر تقرير لجنة الشباب والرياضة عن قانون الحكومة للشباب.