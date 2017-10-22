أخبار عاجلة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بدء جلسة البرلمان لمناقشة "الطوارئ" وإسقاط عضوية فؤاد وقرطام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بدء جلسة البرلمان لمناقشة "الطوارئ" وإسقاط عضوية فؤاد وقرطام

12:02 م الأحد 22 أكتوبر 2017

الدكتور علي عبد العال

كتب- أحمد علي:​

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، و ينظر فيها الاستقالة المقدمة من كل من النائب محمد فؤاد، عن حزب الوفد بدائرة العمرانية بمحافظة الجيزة والنائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين.

كما يلقي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب بشأن تمديد حالة الطوارئ.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب البيان الذي سيلقيه رئيس الوزراء في الجلسة العامة؛ ليتم بعد ذلك إقرار ما جاء به، وتصبح حالة الطوارئ نافذة طبقًا للدستور.

كما يبدأ المجلس في نظر تقرير لجنة الشباب والرياضة عن قانون للشباب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الخولي يتقدم ببيان عاجل لإعلان الحداد الرسمي على أرواح شهداء "الواحات"

    أخبار

  • اللجنة العامة بمجلس النواب تجتمع اليوم لبحث حالة الطوارئ

    أخبار

  • تفاصيل اجتماع "تضامن النواب" لبحث دور المجتمع المدني في تنمية الإبداع

    أخبار

  • نائب: يجب دعم الشرطة بالإمكانيات والمعدات اللازمة للتصدي للإرهاب

    أخبار

إعلان

b075c9a3a5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه