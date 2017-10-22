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الخولي يتقدم ببيان عاجل لإعلان الحداد الرسمي على أرواح شهداء "الواحات"

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مصراوي Masrawy

الخولي يتقدم ببيان عاجل لإعلان الحداد الرسمي على أرواح شهداء "الواحات"

11:59 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

طارق الخولي

كتبت- عزة صقر:

تقدم النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال بشأن إعلان الحداد الرسمي على أرواح شهداء حادث الواحات الإرهابي.

وجاء في نص البيان: "استناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (215) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو من سيادتكم الموافقة على إدلائي ببيان عاجل إلى السادة رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

وأدلى رئيس قطاع التليفزيون المصري بتصريح أمس جاء نصه بأنه: "لم يتم إخطارنا رسميًا من الدولة بإعلان حالة الحداد، وبالتالي لا يمكن اتخاذ أي إجراء رسمي فى هذا الأمر".

كما جاء في البيان: "ومع مضي كل هذا الوقت، لم تعلن الدولة الحداد على أرواح شهداء الوطن فى الاشتباكات المسلحة التي نشبت بين قوات الشرطة وعدد من عناصر الجماعات الإرهابية فى منطقة الواحات، وعلى ذلك أرجو على الفور إعلان حالة الحداد الرسمي على أرواح شهدائنا فى ظل الأحزان التي ضربت ربوع مصرنا الغالية".

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