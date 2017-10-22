العاهل السعودي ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان تنامي الدور الإيراني في المنطقة

الرياض- (د ب أ):

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، الاحد، اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الذي يزور المملكة حاليا، ناقشا خلاله "الأحداث في المنطقة خاصة تنامي الدور الإيراني إضافة إلى التعاون بين الرياض وواشنطن في جميع المجالات ".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم، الأحد، أن الملك سلمان استعرض مع الوزير تيلرسون "العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، وبحث تطورات الأحداث في المنطقة".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أعلنت، في بيان صحفي، أن تيلرسون يتوجه إلى الرياض والدوحة وإسلام آباد ونيودلهي وجنيف خلال الفترة من 20 إلى 27 أكتوبر الجاري.

وكشفت أن الوزير تيلرسون سيشارك في الاجتماع الافتتاحي لمجلس التنسيق بين حكومتي السعودية والعراق في الرياض كما يجتمع مع عدد من القادة السعوديين لمناقشة الصراع في اليمن والنزاع الخليجي المستمر وكذلك إيران وعدد من القضايا الإقليمية والثنائية الهامة الأخرى.

ووصل تيلرسون للرياض أمس السبت لحضور اجتماع بين مسؤولين من السعودية والعراق بهدف تحسين العلاقات بين البلدين ومواجهة النفوذ الإقليمي المتنامي لإيران.

ويفتتح الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اجتماعات المجلس التنسيقي المشترك اليوم الاحد في الرياض.