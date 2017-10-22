وزير الدفاع الروسي:الغرب يسعى لتغطية مسارات تفجيراته "البربرية" في الرقة

موسكو- (أ ش أ):

أبدت وزارة الدفاع الروسية "تساؤلات" بشأن ما وصفته بالتغيير المفاجئ في موقف التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الارهابي ومساعدة مدينة الرقة السورية.

ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف قوله:"إن التفسير الوحيد لذلك يكمن في مساعي تغطية مسارات التفجيرات البربرية التي ارتكبتها الولايات المتحدة ومروحيات التحالف الدولي وتسببت في دفن جثث الالاف من المدنيين ممن تم تحريرهم من قبضة مقاتلي داعش تحت انقاض الرقة".

كما اعتبر المسئول العسكري الروسي أن الرغبة الملحة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لجمع المساعدات المالية لمدينة الرقة أمرا "مشكوك فيه" لاسيما بعد تكرار رفضه لتسليم المساعدات الانسانية للسوريين المتضررين من الحرب الأهلية.