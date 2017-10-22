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إطلاق برنامج دولي لرعاية فن الخط العربي بمكتبة الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

إطلاق برنامج دولي لرعاية فن الخط العربي بمكتبة الإسكندرية

12:04 م الأحد 22 أكتوبر 2017

إطلاق برنامج دولي لرعاية فن الخط العربي بمكتبة الإسكندرية

مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

قال الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة بصدد إطلاق برنامج ضخم لرعاية فن الخط العربي على المستوى المحلي والدولي، بحضور مجموعة من مبدعي هذا المجال في وخارجها.

وأضاف الفقي في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن البرنامج يأتي في إطار دور مكتبة الإسكندرية لدعم فن الخط العربي، خاصة وأن المكتبة أسست أول مركز يعني برعاية هذا الفن ممثلا في مركز دراسات الخطوط.

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية، إلى استضافة عدد كبير من مبدعي فن الخط العربي في مصر بالاشتراك مع النقابة العامة للخطاطين خلال معرض "جمال وسلام"، المقرر إقامته في بيت السناري الأثري بالقاهرة التابع لمكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، والذي يمتد حتى نهاية شهر أكتوبر.

ويأتي المعرض في إطار التعاون بين بيت السناري والنقابة العامة للخطاطين لتطوير حركة الفنون والثقافة والإبداع، ويلقي الضوء على الجهود المبذولة لتصحيح الصورة الخاطئة التي صدرتها الجماعات المتطرفة عن الإسلام للعالم وبمبدأ إبراز مفهوم الإسلام الصحيح من خلال استخدام فن الخط العربي في إظهار نصوص القرآن والأحاديث النبوية والأشعار والحكم التي تتحدث عن سماحة الإسلام ووسطيته في صورة فنية بعمل كلاسيكي أو بالاتجاهات الخطية الحديثة.

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