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المصيلحي: الانتهاء من ميكنة وربط مكاتب التموين على مستوى الجمهورية

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مصراوي Masrawy

المصيلحي: الانتهاء من ميكنة وربط مكاتب على مستوى الجمهورية

11:44 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

المصيلحي: الانتهاء من ميكنة وربط مكاتب التموين على مستوى الجمهورية

وزير التموين والتجارة

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الانتهاء من ميكنة وربط مكاتب التموين في 27 محافظة من خلال قاعدة بيانات موحدة، مؤكدًا: "نحن نأخذ بأسباب التقدم في كافة خططنا للتطوير والتنمية".

وتفقد وزير التموين، خلال الكؤتمر الصحفي، الذي انعقد اليوم الأحد، بمشاركة الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، بمقر الجهاز، مسار العمل بعدة مكاتب هي: "مكتب القاهرة، والإسكندرية، والمنصورة، وأسيوط"، من خلال التواصل مع رؤساء المكاتب عن طريق خدمة الفيديو كونفرانس.

وتناول المؤتمر، خطة تنمية التجارة الداخلية وتنفيذ مشروعات المراكز اللوجستية والمطور التجاري والأراضي التي تم توفيرها بمختلف المحافظات لإقامة المنافذ التسويقية والسلاسل التجارية بالتعاون مع المستثمرين وحجم الاستثمارات المتوقعة والجدول الزمني لإنهاء هذه المشروعات بهدف تنشيط التجارة الداخلية بما يخفض الأسعار نتيجة اختصار حلقات التداول التي تزيد من التكلفة على المستهلكين.

وشارك في المؤتمر- أيضًا- أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، وعدد من قيادات وزارة التموين وأعضاء مجلس إدارة الجهاز.

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