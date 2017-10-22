اللجنة العامة بمجلس النواب تجتمع اليوم لبحث حالة الطوارئ
اللجنة العامة بمجلس النواب تجتمع اليوم لبحث حالة الطوارئ
11:42 ص الأحد 22 أكتوبر 2017
علي عبد العال رئيس المجلس
كتب- أحمد علي:
تعقد اللجنة العامة لمجلس النواب، اجتماعاً اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء الجلسة العامة للبرلمان.
ويعد اجتماع اللجنة العامة اليوم، أول اجتماع لها بدور الانعقاد الجديد، عقب الانتهاء من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال الاجتماع، قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد لتعد تقريرًا بشأنه يتم عرضه على المجلس لاتخاذ القرار بشأنه.
وتناقش اللجنة أيضًا تشكيل لجنة القيم، بدور الانعقاد الجديد.
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