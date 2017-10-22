طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لوصول رئيس وزراء العراق

كتب- طه عبيد:

أعلنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، حالة الطوارئ، قبل أن يصل الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي إلى القاهرة، للقاء عدد من المسئولين، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والحرب على تنظيم داعش.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار بأنه من المقرر أن يصل العبادي ظهر اليوم، في زيارة تستغرق 4 ساعات ضمن الجولة الإقليمية التي بدأها بالأمس بزيارة السعودية تضم الأردن وتركيا وإيران.

وقالت المصادر، إنه من المقرر أن يستقبل رئيس الوزراء العراقي، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ويعقد معه جلسة مباحثات بالمطار، يطرح خلالها العبادي مشروع ورؤية بغداد لمستقبل المنطقة تقوم على أساس التنمية وبسط الأمن بدلا من الخلافات.