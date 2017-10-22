مرصد الأزهر يدعو لإنهاء الصراع الدموي بإفريقيا الوسطى

كتب- محمود مصطفى:

أدان مرصد الأزهر، الهجومين المسلحين الذي تعرضت له قرية "بونبولي" شمال إفريقيا الوسطى، ما أدى إلى مقتل 150 شخصا، وإصابة العشرات.

وأكد المرصد، في بيان له الأحد، رفضه التام للعنف أيًّا كان مصدره، إذ إنّ ما تتذرّع به تلك الجماعات ما هي إلا حجج واهية ومبرّرات زائفة، فالأديان أبعد ما تكون عن العنف والتشدّد.

وجدّد المرصد الدعوة للتحرّك الفوري لبحث سبل إنهاء هذا الصّراع الدمويّ وحماية المدنيين العزّل والمسلمين المستضعفين الذين تنال منهم يد الغدر لجماعة "أنتي بالاكا" من خلال إحكام السيطرة الأمنيّة والتصدّي لكافّة محاولات نشر العنف والفوضى في أنحاء البلاد، والعمل على توعية المنساقين وراء تلك الدعوات الهدّامة بأنّ الأديان التي يقتل هؤلاء المجرمون باسمها بريئة من أفعالهم وجرائمهم.