وزير التموين: نعمل على إعادة صياغة دور لجنة المساعدات الأجنبية

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم العمل حالياً على إعادة صياغة دور اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، لكي يمكن تطوير وتنمية أعمال اللجنة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي انعقد الأحد، بمشاركة الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، بمقر الجهاز بمدينة نصر.

وتناول المؤتمر، خطة تنمية التجارة الداخلية وتنفيذ مشروعات المراكز اللوجستية والمطور التجاري والأراضي التي تم توفيرها بمختلف المحافظات لإقامة المنافذ التسويقية والسلاسل التجارية بالتعاون مع المستثمرين وحجم الاستثمارات المتوقعة والجدول الزمني لإنهاء هذه المشروعات بهدف تنشيط التجارة الداخلية بما يخفض الأسعار نتيجة اختصار حلقات التداول التي تزيد من التكلفة على المستهلكين.