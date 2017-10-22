مندوب قطر لدى جامعة الدول العربية يصل القاهرة

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، السفير سيف بن مقدم البوعينين، مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، قادما من بلاده عن طريق تركيا، بعد زيارة استغرقت عدة أيام، استعدادا للمشاركة فى بعض فعاليات الجامعة العربية خلال الفترة القادمة.

صرحت مصادر أمنية بالمطار بأن "البوعينين"، أنهى إجراءات وصوله من استراحة كبار الزوار بالمطار، التي تم فتحها طبقا لبروتوكول دخوله كمندوب دائم لبلاده لدى جامعة الدول العربية، وقد وصل من الدوحة إلى إسطنبول ترانزيت، ثم استقل رحلة الخطوط الجوية التركية والقادمة من إسطنبول لعدم وجود رحلات مباشرة بين مصر وقطر طبقا لقرار المقاطعة لها.