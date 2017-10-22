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هل يشعر الموتى بما يدور حولهم بعد الوفاة؟.. دراسة تجيب

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مصراوي Masrawy

هل يشعر الموتى بما يدور حولهم بعد الوفاة؟.. دراسة تجيب

11:48 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

هل يشعر الموتى بما يدور حولهم بعد الوفاة؟.. دراسة تجيب

هل-يشعر-الموتى-بما-يدور-حولهم-بعد-الوفاة؟..-دراسة-

كتبت- ميرا ماهر:

توصلت دراسة حديثة إلى جواب قد يكون مفاجئا للكثيرين، وهو أن الأشخاص المتوفين يدركون أنهم ميتون، لأن وعيهم يستمر في العمل بعد توقف الجسم عن إظهار علامات الحياة. بحسب ما ذكره موقع DW الألماني نقلاً عن جريدة "الإندبندت" البريطانية.

وأوضحت الدراسة التي تعد الأولى من نوعها في هذا المجال، أن هذا يعني سماع الميت إعلان خبر وفاته. 

واعتمدت النتائج على دراسة أجريت على الأشخاص الذين أصيبوا بالسكتة القلبية - ماتوا من الناحية النظرية- لكن تم إنقاذهم فيما بعد.

وقال بعض المرضى بأنهم كانوا على وعي تام بالمحادثات ورؤية الأشياء من حولهم حتى بعد إعلان خبر وفاتهم.

وأكدت دراسة بريطانية صدرت هذا العام، استمرار وعي الأشخاص المتوفين في العمل لمدة ثلاث دقائق حتى بعد إعلان الوفاة.

 

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مصراوي Masrawy

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