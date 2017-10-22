مكالمات عنصرية لملكة جمال أستراليا بسبب ديانتها المسلمة.. وهذا ردها

كتب - هشام عواض:

تعرضت ملكة جمال أستراليا، إسما فولودير، للعنصرية بسبب ديانتها المسلمة، وذلك بإرسال العديد من الأشخاص الانتقادات اللازعة للجهة المنظمة لمسابقة ملكة الجمال، بحسب صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية.

وقالت مديرة المؤسسة الوطنية لتنظيم مسابقة ملكة جمال أستراليا، ديبورا ميلر، "استقبلنا الكثير من المكالمات، من أشخاص قالوا كلام "فظيع" بسبب ديانة ملكة الجمال الفائزة".

وأضافت "ديبورا"، "أن من ضمن المكالمات التي جائتني (كيف تتركين مسلمة تفوز؟، وأنها لا تمثل أستراليا)، وكان ردي إننا نعتقد أن إسما امرأة قوية وتمثل تعدد الثقافات في أستراليا".

وردّت ملكة جمال أستراليا إسما فولودير، البالغة من العمر 25 عامًا، على منتقديها، أن"الحياة قصيرة لا تحتمل هذه المشاعر السلبية".

وأضافت "إسما"، أنها سامحت من أساء لها، موضحة أن تعليقات الأشخاص السلبية ناتجة عن "قصور في المعلومات"، وعدم فهمهم جيدًا لطبيعتها، وقالت: "عندي أمل في كسر الحواجز مع هؤلاء من خلال البقاء على طبيعتي".

وكانت قد توجت اللجنة المنظمة للمسابقة، "إسما" التي ترجع أصولها للبوسنة، وتعمل في إحدى المراكز الحقوقية بمدينة ملبورن، كملكة جمال لأستراليا، يوم الجمعة الماضي.