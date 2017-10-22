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مقتل خمسة في انفجار قنبلة بالصومال

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مصراوي Masrawy

مقتل خمسة في انفجار قنبلة بالصومال

11:46 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

مقتل خمسة في انفجار قنبلة بالصومال

أرشيفية

مقديشو- (د ب أ):

ذكرت الشرطة الصومالية اليوم، الأحد، أن قنبلة زرعت على جانب طريق قتلت خمسة أشخاص في الصومال، بعد أكثر من أسبوع من تعرض البلاد لاسوأ هجوم إرهابي على الاطلاق.

وقال أحمد ساحل، أحد مسؤولي الشرطة الصومالية إن ستة آخرين أصيبوا، عندما دمرت القنبلة حافلة صغيرة.

ووقع الانفجار في قرية على بعد 30 كيلومترا جنوب غرب العاصمة، مقديشو. وتردد أن أربع نساء من بين القتلى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار بعد.

وشهدت المنطقة قتالا متواصلا بين مسلحي جماعة "الشباب" والحكومة الصومالية، خلال الاسبوع الماضي.

وعادة ما تستخدم الجماعة الاصولية القنابل التي تزرع على جانب طريق كسلاح.

ودائما ما تستهدف جماعة "الشباب" القوافل العسكرية، التابعة لقوات الاتحاد الافريقي والقوات الصومالية.

وكانت الصومال قد تعرضت لاكثر الهجمات دموية حتى الان في 14 أكتوبر، عندما فجر مهاجم انتحاري شاحنة في تقاطع طرق مزدحم في مقديشو، مما أسفر عن مقتل 358 شخصا.

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