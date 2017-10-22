الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة خشام في دير الزور

دمشق- (أ ش أ):

استعادت وحدات من الجيش السوري اليوم الأحد سيطرتها على بلدة خشام في ريف دير الزور الشمالي الشرقي وواصلت مطاردة عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في منطقة حويجة صكر.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن وحدات من الجيش نفذت عمليات عسكرية على تجمعات التنظيم وتحصيناتهم شرق نهر الفرات، وسيطرت خلالها على بلدة خشام بالريف الشمالي الشرقي لدير الزور؛ ما أسفر عن مقتل العديد من عناصر داعش وتدمير عرباتهم.

وأوضحت الوكالة أن وحدات الهندسة في الجيش قامت بإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم في الشوارع والمنازل وساحات البلدة، وواصلت ملاحقة عناصر داعش في منطقة حويجة صكر وحققت تقدما ملحوظا بعد سيطرتها على عدد من النقاط والمباني التي كان يتحصن بها التنظيم.

وأشارت (سانا) إلى أن سلاح الجو والمدفعية دمر مواقع محصنة وتجمعات للتنظيم بضربات مركزة في حويجة صكر وأحياء الحميدية والجبيلة والعمال والعرضي وكنامات، وأن نحو 50 إرهابيا من تنظيم داعش فروا مع عائلاتهم من مدينة البوكمال وريفها.

واستعادت وحدات من الجيش خلال العشرة أيام الماضية، العديد من البلدات والقرى على ضفتي نهر الفرات أهمها مدينة الميادين التي عثر فيها على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة والعبوات الناسفة بعضها إسرائيلي الصنع.