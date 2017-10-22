وزير خارجية ألمانيا: برلين خصصت 10 ملايين يورو لإزالة الألغام في الرقة

القاهرة - (أ ش أ):

أعلن زيجمار جابرييل وزير الخارجية الألماني أن الحكومة الألمانية خصصت 10 ملايين يورو لإزالة الكمائن المفخخة في الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي.

وقال جابرييل في تصريح وزعه المركز الألماني للإعلام بالقاهرة: "على مدي نحو أربعة أعوام كانت الرقة مكاناً للإرهاب والقمع، تعاملت داعش بوحشية مروعة مع المواطنين المدنيين ونقلت الإرهاب من هناك حتى أوروبا".

وأضاف :" بدعم من التحالف الدولي ضد داعش قبضت الآن قوات سورية الديمقراطية على زمام الأمور في المدينة بأكملها ، وبذلك انتهت سيطرة داعش على الرقة وفقدت معقلها الكبير الأخير، يعد هذا خطوة مهمة في مكافحة الإرهاب، غير أن الانتصار عليه سوف يستغرق وقتاً أطول."

وأوضح :" لن يتحقق للمدينة الفرص المستقبلية نحو الحياة الطبيعية واليومية من بعد ما عاشته من رعب إلا عن طريق دعم شامل من جانب المجتمع الدولي..وهذا يشمل إزالة الكمائن المفخخة الغادرة التي زرعتها داعش وتهدد حياة كل من في الرقة أو من يريد العودة إليها" مشيرا إلي أن الحكومة الألمانية خصصت 10 ملايين يورو لهذا الغرض".

وتابع:" إلا أن الآفاق السياسية للتعايش السلمي لها الأهمية ذاتها.. ولذا نسعى جاهدين في إطار التحالف الدولي ضد داعش من أجل إصلاح الهياكل الإدارية المحلية التي تمثّل السكان في الرقة . مشددا علي الحاجة إلى إحراز تقدم نحو عملية انتقال سياسي، في إطار عملية جنيف أيضا، لتهيئة الفرصة لمستقبل جيد لسوريا وجميع السوريين ومنع عودة الإرهاب في الرقة وأماكن أخرى.