أخبار عاجلة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير خارجية ألمانيا: برلين خصصت 10 ملايين يورو لإزالة الألغام في الرقة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير خارجية ألمانيا: برلين خصصت 10 ملايين يورو لإزالة الألغام في الرقة

11:39 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

وزير خارجية ألمانيا: برلين خصصت 10 ملايين يورو لإزالة الألغام في الرقة

زيجمار جابرييل وزير الخارجية الألماني

القاهرة - (أ ش أ):

أعلن زيجمار جابرييل وزير الخارجية الألماني أن الألمانية خصصت 10 ملايين يورو لإزالة الكمائن المفخخة في الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي.

وقال جابرييل في تصريح وزعه المركز الألماني للإعلام بالقاهرة: "على مدي نحو أربعة أعوام كانت الرقة مكاناً للإرهاب والقمع، تعاملت داعش بوحشية مروعة مع المواطنين المدنيين ونقلت الإرهاب من هناك حتى أوروبا".

وأضاف :" بدعم من التحالف الدولي ضد داعش قبضت الآن قوات سورية الديمقراطية على زمام الأمور في المدينة بأكملها ، وبذلك انتهت سيطرة داعش على الرقة وفقدت معقلها الكبير الأخير، يعد هذا خطوة مهمة في مكافحة الإرهاب، غير أن الانتصار عليه سوف يستغرق وقتاً أطول."

وأوضح :" لن يتحقق للمدينة الفرص المستقبلية نحو الحياة الطبيعية واليومية من بعد ما عاشته من رعب إلا عن طريق دعم شامل من جانب المجتمع الدولي..وهذا يشمل إزالة الكمائن المفخخة الغادرة التي زرعتها داعش وتهدد حياة كل من في الرقة أو من يريد العودة إليها" مشيرا إلي أن الحكومة الألمانية خصصت 10 ملايين يورو لهذا الغرض".

وتابع:" إلا أن الآفاق السياسية للتعايش السلمي لها الأهمية ذاتها.. ولذا نسعى جاهدين في إطار التحالف الدولي ضد داعش من أجل إصلاح الهياكل الإدارية المحلية التي تمثّل السكان في الرقة . مشددا علي الحاجة إلى إحراز تقدم نحو عملية انتقال سياسي، في إطار عملية جنيف أيضا، لتهيئة الفرصة لمستقبل جيد لسوريا وجميع السوريين ومنع عودة الإرهاب في الرقة وأماكن أخرى.

هذا المحتوى من

67b30195b5.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • مجلس الأمن الدولي يدين حادث الواحات الإرهابي

    أخبار

  • اليابان: تحرير الرقة خطوة على طريق نشر السلام والاستقرار

    أخبار

  • سامح شكري يبحث مع مسئول إيطالي تطورات الوضع في ليبيا وسوريا

    أخبار

إعلان

9307399eb7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه