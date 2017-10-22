إسبانيا تدين حادث الواحات الإرهابي

القاهرة- (أ ش أ):

أدانت الحكومة الإسبانية بأشد العبارات حادث الواحات الإرهابى، الذى أسفر عن استشهاد 16 من رجال الشرطة البواسل.

وقالت الحكومة الإسبانية - فى بيان صحفى وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم الأحد - إنها تدين بأقوى عبارات الإدانة الاعتداء على قوات الأمن المصرية بالقرب من الواحات البحرية مساء أمس الأول الجمعة.

وأعربت حكومة مدريد عن تعازيها للسلطات المصرية ولأسر الشهداء والشعب المصري، مؤكدة التزامها القوى بدعم السلطات المصرية في مكافحة الارهاب.

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