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إسبانيا تدين حادث الواحات الإرهابي

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مصراوي Masrawy

إسبانيا تدين حادث الواحات الإرهابي

11:37 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

إسبانيا تدين حادث الواحات الإرهابي

أرشيفية

القاهرة- (أ ش أ):

أدانت الإسبانية بأشد العبارات حادث الواحات الإرهابى، الذى أسفر عن استشهاد 16 من رجال الشرطة البواسل.

وقالت الحكومة الإسبانية - فى بيان صحفى وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم الأحد - إنها تدين بأقوى عبارات الإدانة الاعتداء على قوات الأمن المصرية بالقرب من الواحات البحرية مساء أمس الأول الجمعة.

وأعربت حكومة مدريد عن تعازيها للسلطات المصرية ولأسر الشهداء والشعب المصري، مؤكدة التزامها القوى بدعم السلطات المصرية في مكافحة الارهاب.

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