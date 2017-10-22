مقتل أكثر من 400 من طالبان في إقليم هلمند الافغاني خلال الاشهر الثلاثة الماضية
مقتل أكثر من 400 من طالبان في إقليم هلمند الافغاني خلال الاشهر الثلاثة الماضية
11:36 ص الأحد 22 أكتوبر 2017
مقتل أكثر من 400 من طالبان في إقليم هلمند الافغاني
لاشكارجاه/هلمند- (د ب أ):
ذكر مسؤولون محليون اليوم، الاحد، أن أكثر من 400 من مسلحي طالبان قتلوا في عمليات بإقليم هلمند، خلال الاشهر الثلاثة الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الافغانية اليوم، الأحد.
بالاضافة إلى ذلك، أصيب 65 مسلحا آخرين وتم اعتقال 150.
ونفذت قوات الأمن الافغانية عمليات عسكرية في أجزاء مختلفة بالاقليم، من بين ذلك مدن لاشكارجاه، عاصمة إقليم هلمند وناو ونهر السراج وتجرى عمليات عسكرية، حاليا في منطقة "ناد علي" بالاقليم، طبقا لما قاله حاكم الاقليم، حياة الله حياة.
وتابع حياة "لم تعد طالبان قادرة على مواجهة قوات الأمن في هذا الاقليم" مضيفا "إذا لم تنضم طالبان لعملية السلام، سيتم تدمير الجماعة من قبل قوات الأمن".
غير أنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك بعد أن تم نشر المئات من القوات الاجنبية في الاقليم، لدعم قوات الامن الافغانية في قتال المتمردين. ويتم تقديم دعم جوي أيضا، حسب "تولو.نيوز".
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