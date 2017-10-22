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اقتراح بإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في مايو المقبل

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مصراوي Masrawy

اقتراح بإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في مايو المقبل

11:32 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

اقتراح بإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في مايو المقبل

مجلس النواب العراقي

بغداد- (د ب أ ):
أعلن كاطع الزوبعي نائب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم، الاحد، أن المفوضية اقترحت تاريخ 12 مايو عام 2018 موعدا لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي الجديد .
وقال الزوبعي، في بيان صحفي، :"احتراما للمدد الدستورية التي نص عليها الدستور العراقي وحرصا من مفوضية الانتخابات على هذه المدد وفق الجدول الزمني المعد من قبل المفوضية ، فإنه يقترح على مجلس الوزراء ان يكون يوم السبت الموافق 12 مايو 2018 ، موعدا لإجراء انتخاب مجلس النواب العراقي لدورته الرابعة".
يشار إلى أن العراقية قررت إجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات في يوم واحد العام المقبل.

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مصراوي Masrawy

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