اقتراح بإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في مايو المقبل
اقتراح بإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في مايو المقبل
11:32 ص الأحد 22 أكتوبر 2017
مجلس النواب العراقي
بغداد- (د ب أ ):
أعلن كاطع الزوبعي نائب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم، الاحد، أن المفوضية اقترحت تاريخ 12 مايو عام 2018 موعدا لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي الجديد .
وقال الزوبعي، في بيان صحفي، :"احتراما للمدد الدستورية التي نص عليها الدستور العراقي وحرصا من مفوضية الانتخابات على هذه المدد وفق الجدول الزمني المعد من قبل المفوضية ، فإنه يقترح على مجلس الوزراء ان يكون يوم السبت الموافق 12 مايو 2018 ، موعدا لإجراء انتخاب مجلس النواب العراقي لدورته الرابعة".
يشار إلى أن الحكومة العراقية قررت إجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات في يوم واحد العام المقبل.
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