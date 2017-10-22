29 أكتوبر.. الحكم في طعن ممدوح عباس على عمومية الزمالك الأخيرة
29 أكتوبر.. الحكم في طعن ممدوح عباس على عمومية الزمالك الأخيرة
11:56 ص الأحد 22 أكتوبر 2017
ممدوح عباس على عمومية الزمالك
كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، حجز دعوى ممدوح عباس رئيس النادي الزمالك الأسبق، للمطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتماد نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي للحكم بجلسة 29 أكتوبر.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٩٣٦١ لسنة ٧١ قضائية، كلا من وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.
طالب مقيم الدعوى ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتماد نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي.
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