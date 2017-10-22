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29 أكتوبر.. الحكم في طعن أحمد سليمان على لائحة الزمالك

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مصراوي Masrawy

29 أكتوبر.. الحكم في طعن أحمد سليمان على لائحة

11:53 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

29 أكتوبر.. الحكم في طعن أحمد سليمان على لائحة الزمالك

أحمد سليمان

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الطعن المقام من عمرو عبد الغفار المحامي بصفته وكيلا عن أحمد سليمان عفيفي عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك على قرار اعتماد اللائحة التنفيذية للنادي للحكم في جلسة 29 أكتوبر الجاري.

واختصمت الطعن الذي قيد تحت رقم 32 لسنة 72 قضائية كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وطالب الطعن بصفة مستعجلة بقبوله شكلا وقبل الفصل في الموضوع بوقف تنفيذ القرار رقم 50 لسنة 2017 بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 197 بتاريخ 29 أغسطس 2017.

كما طالب بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

 

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