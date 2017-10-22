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مساعدا وزير الداخلية يتفقدان الخدمات المرورية قبل مباراة "الأهلي والنجم"

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مصراوي Masrawy

مساعدا وزير الداخلية يتفقدان الخدمات المرورية قبل مباراة "الأهلي والنجم"

11:45 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

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كتب - علاء عمران:

تفقد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، اللواء علاء الدجوي، واللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور المركزي، صباح اليوم الأحد، الخدمات الأمنية والمرورية على الطرق المؤدية إلى استاد برج العرب الذي يستضيف مباراة فريقي الأهلي والنجم الساحلي للتحقيق السيولة المرورية.

وتأكد مساعدا وزير الداخلية من الانتشار السريع للخدمات الأمنية والرادارات، وشددا على حسن معاملة الجمهور.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين الالتزام بقواعد المرور وآدابه، موضحة أن القادم من القاهرة يسلك الطريق الصحراوي، ويتجاوز بوابة الرسوم حتى كوبري كارفور والوصول إلى برج العرب، كما أن القادم من الساحل الشمالي حتى الكيلو 22 يسلك يمينًا، وطريق المستجد ثم يسار طريق كارفور حتى الوصول إلى الاستاد وذلك لمن يحملون الدعوات وتذاكر الحضور.

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