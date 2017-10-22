بالصور.. غلق 3 مصانع طوب ملوثة للبيئة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارتي البيئة والتموين حملة اليوم الأحد، لتنفيذ 3 قرارات غلق لمصانع الطوب الطفلي، ومصنع لتصنيع الآيس كريم بزمام الوحدة المحلية لقرية أم صابر.

ووضعت اللجنة المشكلة الشمع الأحمر على جميع مواضع المصانع لمخالفة عدم الحصول على التراخيص من الجهات المختصة ومخالفة قانون البيئة 4 لسنة 1994.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة بشأن تطبيق منظومة قش الأرز ومواجهة ظاهرة السحابة السوداء، وتفعيلا لقرار المحافظ رقم 113 لسنة 2017 والذي ينص على حظر تشغيل المكامر والفواخير من منتصف شهر اغسطس وحتى نهاية نوفمبر 2017، وحظر تشغيل المسابك المرخصة بعد الساعة الخامسة مساءً حتى السابعة من صباح اليوم التالي ومنع الحرق المكشوف.