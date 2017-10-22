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غدا.. افتتاح أسبوع الثقافة التونسي ضمن فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية

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مصراوي Masrawy

غدا.. افتتاح أسبوع الثقافة التونسي ضمن فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية

11:29 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

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الأقصر - محمد محروس:

يفتتح مساء غدا الإثنين، وزير الثقافة الكاتب حلمي النمنم، ونظيره التونسي محمد زين العابدين، أسبوع الثقافة التونسي ضمن فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية.

وتبدأ الفعاليات بافتتاح معرض كتاب الإصدارات التونسية، بالاشتراك مع الهيئة العامة للكتاب في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بساحة أبو الحجاج.

ويقام معرض للفنون التشكيلية "المدرسة التونسية"، ومداخلة يقدمها الفنان "فاتح بن عامر" في تمام السابعة والنصف بمقر قصر ثقافة الأقصر.

وفي الثامنة مساء تقدم الفرقة الموسيقية التونسية عرض "الزيارة" للموسيقار سامي الجمي، وتتكون الفرقة من 83 فردًا.

ويضم الأسبوع عروض مسرحية و أمسيات شعرية وعروض سينمائية.

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