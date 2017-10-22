محافظ أسوان: إلغاء احتفالات تعامد الشمس قرار شعبي

أسوان- إيهاب عمران:

قال اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، إن قرار إلغاء الفعاليات والأنشطة الاحتفالية لمهرجان تعامد الشمس هو قرار شعبي قبل أن يكون قرار تنفيذي، حيث لاقى ترحيبا واسعًا، ما يؤكد على تلاحم المصريين في المحن والشدائد.

وقدم محافظ أسوان خالص تعازيه للشعب المصري وأسر الشهداء في ضحايا حادث الواحات أمس الأول، وذلك على هامش ظاهرة تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني بأبوسمبل.

وأكد حجازي،أنه بالرغم من إلغاء كافة مظاهر وفاعليات الاحتفال والاقتصار على مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس إلا أن توافد السائحين والمصريين لمشاهدة هذه الظاهرة الفلكية الفريدة يؤكد على مناخ الأمن والأمان المتوافر في أقصى جنوب مصر بمدينة أبوسمبل والتي تدفق عليها السائحين والزائرين من خلال وسائل النقل البرية والنهرية والجوية بأعداد كبيرة.

ولفت إلى أنه استثمر وجود المحافظ ووزيري الثقافة والآثار في المرور الميداني بالمواقع والإنشاءات الخدمية بمدينة أبوسمبل لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتنظيم احتفال عالمي بمناسبة مرور 200 عامًا على اكتشاف معبد أبوسمبل.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأن ما تم تداوله من تسجيلات صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي وتناولته بعض البرامج على القنوات الفضائية غير معلوم مصدرها وتحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات بصلة.

وأشار البيان إلى أن تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط فى أوساط وقطاعات الرأى العام ويعكس عدم مسئولية مهنية، وأهابت وزارة الداخلية عدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات.​