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موانئ بورسعيد تستقبل 17 سفينة حاويات وبضائع

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مصراوي Masrawy

موانئ بورسعيد تستقبل 17 سفينة حاويات وبضائع

11:27 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

موانئ بورسعيد تستقبل 17 سفينة حاويات وبضائع

أرشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، العمل بشكل طبيعي وإجمالي الحركة 17 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات ومغادرة 4 سفن كما يتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات.

وأضافت أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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