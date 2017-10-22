سفير مصر ببكين: القوة الاقتصادية للصين ستنعش السياحة بالمنطقة العربية

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أشاد السفير أسامة المجدوب سفير مصر لدى بكين، بالإنجازات المحققة في مختلف المجالات بالصين سواء في السياسة والاقتصاد والتنمية أو في محاربة الفساد والقضاء على الفقر، مشيرا إلى تعهد الصين بالقضاء التام على الفقر بحلول نهاية 2020 وإتمام بناء مجتمع رغيد الحياة بشكل معتدل وعلى نحو شامل في الوقت ذاته.

السفير "المجدوب" قال في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء شينخوا، اليوم الأحد: إن "تحقيق أهداف التنمية والقضاء على الفقر وبناء مجتمع رغيد ليست أهدافًا اقتصادية وتنموية فقط، وآثارها ونتائجها لا تقتصر على الصين وحدها في الوقت الحالي".

وفسّر ذلك قائلًا: "أصبحت الصين هي محرك النمو على المستوى الدولي في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، والقوة الاقتصادية للصين ستساعد على ضخ الحيوية في اقتصاديات الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق من خلال ضخ الاستثمارات ومشروعات البنية التحتية وانتعاش التبادل التجاري"، لافتًا إلى أن القضاء على الفقر في الصين وارتفاع مستوى المعيشة سيكون له أثره في زيادة أعداد السياح الصينيين إلى الخارج ومنها بالطبع إلى المنطقة العربية مما سيكون له أثره في الانتعاش الاقتصادي خاصة في مصر التي تعتبر السياحة أحد الركائز المهمة للاقتصاد فيها.

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وأوضح "السفير" أن هناك علاقات مستمرة بين الأحزاب العربية، خاصة المصرية والحزب الشيوعي الصيني تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب ودفع التعاون، كما تهدف الزيارات المتبادلة إلى رؤية التطبيق العملي للسياسات والنشاط الحزبي على أرض الواقع، وفي يونيو الماضي كانت هناك زيارة لعدد من كوادر بعض الأحزاب السياسية المصرية والعربية إلى الصين حيث حضروا عدداً من جلسات الحوار لتبادل الخبرات واللقاءات مع الجانب الصيني.

وفيما يتعلق بالمؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني المنعقد حاليا في بكين، قال السفير المجدوب: "لا شك أننا في العالم العربي نتابع عن كثب هذا المؤتمر الذي يعقد كل خمس سنوات باهتمام كبير، حيث يتم فيه انتخاب قيادة مركزية جديدة للحزب الشيوعي الصيني، كما يتم وضع خطة عمل الحزب والأهداف التي يريد تحقيقها على مدى خمس سنوات قادمة، وما يتخذ من قرارات في داخل الصين لم يعد أثره قاصراً على الداخل الصيني فقط فهو بالتأكيد يؤثر على الأحداث الدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف "مصر والدول العربية يتابعون المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني للتعرف من خلاله على ملامح السياسة الصينية خلال السنوات الخمس القادمة والتعرف أيضاً على القيادات الجديدة التي سيتم انتخابها ونحن على يقين من أن نتائج هذا المؤتمر ستكون في صالح دفع التعاون العربي الصيني بما يحقق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك للجانبين".