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مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة طيران شارتر من أوزبكستان

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مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة طيران شارتر من أوزبكستان مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة طيران شارتر من أوزبكستان

التحرير

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استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الأحد، أول رحلة طيران قادمة من دولة أوزبكستان على متنها ١٨٨ سائحًا بينهم ٢٢ فردا ممثلين لوكالات السياحة والسفر بأوزبكستان.

وقال إسلام نبيل مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ: إنه "من المقرر أن تكون هناك رحلة أخرى قادمة إلى مطار شرم الشيخ يوم ٣٠ أكتوبر الحالي مع توقعات بزيادة عدد الرحلات من أوزبكستان بما إنها سوق سياحية جديدة وكذلك بناءا على طلب السائحين للمقصد المصري عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة".

وأضاف "نبيل" أن الهيئة بالتعاون مع العلاقات العامة بمطار شرم الشيخ الدولي، استقبلت السائحين بالورود وقدمت النشرات السياحية لهم.

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وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار الجهود المستمرة المبذولة لتعويض الفجوة السياحية التي سببتها غياب الرحلات الروسية والتي كانت تمثل ما يقرب من ٦٠٪‏ من جملة السياحة بشرم الشيخ من خلال فتح أسواق سياحية جديدة مثل أذربيجان وكازخستان وأوزبكستان وغيرهم، بجانب زيادة عدد الرحلات من أوكرانيا وإيطاليا وألمانيا.

وأوضح أن أوزبكستان هي أكبر دولة سكانا، في وسط آسيا عاصمتها طشقند. ومن أهم مدنها سمرقند. وهي إحدى الجمهوريات الإسلامية ذات الطبيعة الفيدرالية ضمن الجمهوريات السوفيتية السابقة.

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التحرير

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