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وزير الآثار من أسوان: الإرهاب لن ينل من عزيمة المصريين

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وزير الآثار من أسوان: الإرهاب لن ينل من عزيمة المصريين وزير الآثار من أسوان: الإرهاب لن ينل من عزيمة المصريين

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قال الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، اليوم الأحد، إن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، تعد ظاهرة فريدة من نوعها تعود لـ33 قرنا، تجسد التقدم العلمي الذي توصل له القدماء المصريين.

وعلى هامش مشاركته في متابعة الظاهرة، قدم "العناني" تعازيه للشعب وجهاز الشرطة لاستشهاد 16 شرطيًا في اشتباكات الواحات، مؤكدا أنه يعكس المعدن الأصيل للشعب المصري بوقوفه صفا واحدا أمام الإرهاب الأسود.

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واتخذ وزيرا الآثار والثقافة -في وقت سابق- قرارًا بإلغاء الاحتفالات الفنية لظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني؛ حدادا على أرواح شهداء الوطن.

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وعن ظاهرة تعامد الشمس، أكد الوزير أنها تحدث مرتين خلال العام الأولى في 22 أكتوبر احتفالاً بموسم الفيضان والزراعة، والثانية في 22 فبراير احتفالاً ببدء موسم الحصاد؛ لاعتقاد المصريين القدماء بوجود علاقة بين الملك رمسيس الثاني وإله الشمس "رع".

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ولفت إلى أن مشاركته رفقة وزير الثقافة ومحافظ أسوان، في مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس، رسالة واضحة للعالم أن آمنة، ولم ينل منها الإرهاب أو عزيمة المصريين.
 
وأشار الدكتور خالد العناني إلى مشاركة وفدين من سفارة إيطاليا وسويسرا، بالإضافة إلى تفقد معرض الصور الخاص بمرور 200 عام على اكتشاف معبدي أبوسمبل.

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