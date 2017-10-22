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زوجة «شحاتة» و«لبلبة» بفستان قديم.. 5 لقطات مثيرة من زفاف ابنة أيمن يونس

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التحرير

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في حفل عائلي اقتصر على عدد قليل من نجوم الوسط الفني والرياضي، احتفل الكابتن أيمن يونس، نجم نادي السابق، يوم الجمعة الماضية بحفل زفاف ابنته مريم على الشاب محمد أمير جرانا، وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا صورا من الحفل الذي حضره كوكبة من النجوم.

ونستعرض فيما يلي أبرز اللقطات من الحفل.

1- هشام عباس وآلا كوشنير
فوجئ الحضور بأن المطرب هشام عباس هو الذي يحيي الحفل، كما شاركت أيضًا الراقصة الشهيرة "آلا كوشنير" التي حازت شهرة واسعة في الفترة الأخيرة بعد ظهورها مع المطرب "أحمد شيبة" في كليب أغنيته الشهيرة "آه لو لعبت يا زهر".

2- حسن شحاتة
حرص المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني "حسن شحاتة" على حضور حفل زفاف ابنة صديقه، واصطحب معه زوجته في ظهور نادر لها.


 

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3- نيللي
لفتت الفنانة "نيللي" الأنظار في حفل الزفاف بخفة ظلها وشبابها الدائم، حيث تعجب الكثيرون من احتفاظها برشاقتها وحيويتها رغم كبر سنها.

4- لبلبة
اعتادت الفنانة "لبلبة" في الفترة الأخيرة على ارتداء الفساتين السوداء، ولكنها لفتت الانتباه في حفل الزفاف بارتداء فستان سبق وظهرت به في مهرجان أبو ظبي السينمائي عام 2013، وأظهرها الفستان بوزن زائد.

5- سميرة أحمد
رغم قلة ظهورها في مثل تلك المناسبات؛ فإن الفنانة "سميرة أحمد" حرصت على حضور حفل الزفاف ومشاركة أصدقائها في الاحتفال.

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التحرير

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