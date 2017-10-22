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ساويرس: سرعة نشر الحقيقة الحل الوحيد لمواجهة التسريبات

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مصراوي Masrawy

ساويرس: سرعة نشر الحقيقة الحل الوحيد لمواجهة التسريبات

11:24 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

ساويرس: سرعة نشر الحقيقة الحل الوحيد لمواجهة التسريبات

المهندس نجيب ساويرس

كتبت- مادي غيث:

انتقد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، التسريبات المثيرة للجدل والتي هدفها إحداث أزمة داخل المجتمع المصري.

وقال ساويرس، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "الحل في سرعة نشر الحقيقة بمراراتها وقسوتها، وبيان أوجه الخلل ومعاقبة المسئول عنه، وليس في نقد الشائعات والتسريبات التي سببها غياب الحقيقة".

وكانت قنوات فضائية نشرت أمس، تسجيلات صوتية منسوبا لأحد الناجين من حادث الواحات، يروي فيه تفاصيل الهجوم، الذي قالت وزارة الداخلية إنه أسفر عن استشهاد 16 من قوات الشرطة وإصابة 13 آخرين، فيما قُتل وأصيب 15 من العناصر الإرهابية، بطريق الواحات.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأن ما تم تداوله من تسجيلات صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي وتناولته بعض البرامج على القنوات الفضائية غير معلوم مصدرها وتحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات بصلة.

وأشار البيان إلى أن تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط فى أوساط وقطاعات الرأى العام ويعكس عدم مسئولية مهنية، وأهابت وزارة الداخلية عدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات.​

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