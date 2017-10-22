للنساء فقط.. طرق بسيطة لتطوير الحاسة السادسة

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شرحت "ماريا لوبا " المتخصصة الفرنسية فى الطاقة الحركية بجامعة باريس كيف يستطيع الإنسان أن ينمى الحاسة السادسة لديه عن طريق استبعاد الخوف وبالبعد عن الآلام والقلق على الآخرين، والبدء فى التأمل مما يجعله يشعر بما سيحدث فى المستقبل.

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وأوضحت الباحثة الفرنسية فى مدرسة الإدراك الفجائى للحاسة السادسة التى أسسها "ألكس شون بول" فى فرنسا، أن تدريب المخ لمدة 10 دقائق يوميا على التأمل واستعراضه للأفكار والصور والأصوات يساعد على التوصل إلى الحاسة السادسة فى معرفة ماذا سيحدث فى المستقبل.