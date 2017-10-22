أخبار عاجلة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. التحرير

للنساء فقط.. طرق بسيطة لتطوير الحاسة السادسة

Google+ Print
للنساء فقط.. طرق بسيطة لتطوير الحاسة السادسة للنساء فقط.. طرق بسيطة لتطوير الحاسة السادسة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شرحت "ماريا لوبا " المتخصصة الفرنسية فى الطاقة الحركية بجامعة باريس كيف يستطيع الإنسان أن ينمى الحاسة السادسة لديه عن طريق استبعاد الخوف وبالبعد عن الآلام والقلق على الآخرين، والبدء فى التأمل مما يجعله يشعر بما سيحدث فى المستقبل.

شاهد أيضا

وأوضحت الباحثة الفرنسية فى مدرسة الإدراك الفجائى للحاسة السادسة التى أسسها "ألكس شون بول" فى فرنسا، أن تدريب المخ لمدة 10 دقائق يوميا على التأمل واستعراضه للأفكار والصور والأصوات يساعد على التوصل إلى الحاسة السادسة فى معرفة ماذا سيحدث فى المستقبل.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية