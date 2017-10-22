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بدء اجتماع نقابة الإعلاميين لمناقشة أزمة "تسريبات أحمد موسى"

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مصراوي Masrawy

بدء اجتماع نقابة الإعلاميين لمناقشة أزمة "تسريبات أحمد موسى"

10:58 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

أحمد موسى

كتب- مصطفى المنشاوي:

بدأت نقابة الإعلامين- تحت التأسيس- مناقشة العقوبات المنتظرة ضد الإعلامي أحمد موسى، بعد إذاعته تسريبات صوتية لحادث الواحات الإرهابي.

وقال الإعلامي حمدي الكنيسي، رئيس نقابة الإعلاميين، إنه دعا لاجتماع طارئ للنقابة لبحث أزمة التسريبات التي عرضها الإعلامي أحمد موسى أمس في برنامجه "على مسؤوليتي"، مضيفا أنه سوف يصدر بيانا رسميا بنتيجة الاجتماع.

وأضاف الكنيسي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، الأحد، أنه سيتحدث عن تلك الأزمة عقب إنتهاء الاجتماع وذلك حتى لا يؤثر رأيه على باقي الأعضاء، مؤكدا أن النقابة ستقوم بدورها التشريعي لوضع معايير لمنظومة العمل الإعلامي- وفق قوله.

ونفت وزارة الداخلية، فى بيان لها، صحة ما تم تداوله من تسجيلات صوتية منسوبة لأحد الناجين من حادث الواحات، يروي فيه تفاصيل الهجوم.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأن ما تم تداوله من تسجيلات صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي وتناولته بعض البرامج على القنوات الفضائية غير معلوم مصدرها وتحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات بصلة.

وأشار البيان إلى أن تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط فى أوساط وقطاعات الرأى العام ويعكس عدم مسئولية مهنية, وتهيب وزارة الداخلية عدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات

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مصراوي Masrawy

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