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الرئيس السوداني يتوجه إلى الكويت في مستهل جولة تشمل قطر

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مصراوي Masrawy

الرئيس السوداني يتوجه إلى الكويت في مستهل جولة تشمل قطر

10:53 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

الرئيس السوداني يتوجه إلى الكويت في مستهل جولة تشمل قطر

الرئيس السوداني عمر البشير

الخرطوم- (د ب أ):

توجه الرئيس السوداني عمر البشير صباح اليوم، الأحد، إلى دولة الكويت على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستمر يومين، ضمن جولة تشمل قطر.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن البشير سيبحث خلال الجولة مع قيادتي البلدين العلاقات الثنائية وجهود إعمار السودان وتحقيق السلام.

وأضافت الوكالة أن البشير سيتناول في محادثاته مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ومع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "الأحداث والتطورات في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ويرافق البشير وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

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