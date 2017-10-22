الرئيس السوداني يتوجه إلى الكويت في مستهل جولة تشمل قطر

الخرطوم- (د ب أ):

توجه الرئيس السوداني عمر البشير صباح اليوم، الأحد، إلى دولة الكويت على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستمر يومين، ضمن جولة تشمل قطر.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن البشير سيبحث خلال الجولة مع قيادتي البلدين العلاقات الثنائية وجهود إعمار السودان وتحقيق السلام.

وأضافت الوكالة أن البشير سيتناول في محادثاته مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ومع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "الأحداث والتطورات في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ويرافق البشير وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني.